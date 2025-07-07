В Екатеринбурге адвоката будут судить за покушение на мошенничество

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты. Его обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2024 года к юристу обратился его знакомый с просьбой помочь избежать уголовной ответственности своему товарищу, в отношении которого возбудили дело о незаконной банковской деятельности. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, адвокат потребовал передать ему 8,5 млн рублей якобы для взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования.

При этом защитник не собирался исполнять взятые обязательства и не мог повлиять на ход и результат расследования. В мае 2025 года адвокат был задержан сразу после получения части оговоренной суммы.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд уральской столицы.