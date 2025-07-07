Старовойт освобожден от должности министра транспорта

Президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса, следует из указа главы государства.

Решение вступило в силу со дня подписания указа.

Старовойт был назначен главой Минтранса в мае 2024 года. До этого он занимал этот пост губернатора Курской области. Новым главой региона после ухода Старовойта в кабин был назначен Алексей Смирнов. Сейчас он находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.