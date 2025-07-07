Южноуральский Сабантуй-2025 установил рекорд – более 50 тысяч гостей и участников

В 2025 году южноуральский Сабантуй прошел на аргаяшской земле около деревни Норкино. Мероприятие установило очередной рекорд по количеству участников – около 50 тысяч человек побывали на площадке национально-культурного праздника в этом году.

В традиционном празднике, знаменующем окончание весенних полевых работ, приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и почетный гость мероприятия Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

«От всей души поздравляю всех с замечательным праздником — областным Сабантуем! Он традиционно отмечает успешное завершение весенних полевых работ и посевной. Наши аграрии надеются на хороший урожай. Благодарю всех сельчан за их труд. Сабантуй стал общим народным праздником, объединяющим разные народы Южного Урала в одной большой дружной семье. Это по-настоящему здорово!» – поприветствовал гостей и участников праздника Алексей Текслер.

Труженикам сельскохозяйственной сферы региона действительно есть что праздновать - в 2025 году сев яровых культур земледельцы региона закончили к 10 июня, в общей сложности зерновыми, масличными, кормовыми культурами, овощами и картофелем засеяно 1 млн 638 тысяч га. Это самая большая площадь посевов в сравнении с другими регионами УрФО.

В этом году на Южном Урале значительно вырос общий размер грантов и субсидий на поддержку семейных ферм, потребительских кооперативов, агростартапов, личных подсобных хозяйств и сельского туризма. Рост составил 34 млн рублей, а общая сумма на эти цели достигла 228,6 млн рублей.

«Благодаря целевым субсидиям и грантам фермеры приобретают сельскохозяйственную технику и животных, ремонтируют и строят новые производственные помещения, создают новые рабочие места», – пояснила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Челябинской области Анна Кожевина.

Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко отмечает, что помощь челябинскими аграриям находится на личном контроле губернатора Текслера.

«Агропромышленный сектор региона не только покрывает потребительские потребности южноуральцев в обеспечении базовыми продуктами, но также реализует их за пределами области и страны в целом. По оценкам специалистов, в 2025 году агроэкспорт из Челябинской области планируется в объёме 259,7 млн долларов. Высокому уровню защищённости продовольственной безопасности Челябинской области способствует осуществление в регионе системных мер поддержки аграриев. Помощь труженикам сельского хозяйства области находится на личном контроле главы региона», – говорит Евгений Савченко.

Сабантуй в Челябинской области это не только праздник тружеников села, но и всегда наглядная демонстрация богатой культуры народностей, проживающих в регионе.

В этом году южноуральский Сабантуй был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«Этот год – год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества. На каждом подворье, в каждой юрте был уголок памяти героев. Наши ветераны, подарившие нам Победу, их история и судьба тесно связаны с новым поколением героев, защищающих сегодня нашу страну. Я уверен в нашей скорой победе, потому что связь поколений способствует отстаиванию независимости и свободы Родины», – подчеркнул глава региона.

В 2025 году на площадке мероприятия была организована экспозиция юрт и подворий, представляющих различные районы области. Более 20 интерактивных юрт и подворий представили культуру Челябинской области, а также гостей из Татарстана и Башкортостана.

Губернатор после осмотра экспозиции высоко оценил ее масштаб и красочность. Отметил, что здесь наглядно продемонстрированы национальные традиции и настоящее межнациональное единство региона.

Также, программа праздника предоставила участникам возможность ознакомиться с традиционными ремеслами, кухней и обычаями разных национальностей. Для детей была организована отдельная программа с мастер-классами, играми и развлечениями. Прошли традиционные национальные игры и состязания, включая конные скачки.

На площадке праздника Алексей Текслер объявил об инициативе провести Всероссийский Сабантуй в Челябинской области.

Напомним, Южный Урал вошел в пятерку лидеров народного голосования за звание «Культурная столица 2027 года». И до 5 августа каждому предоставляется возможность поддержать столицу Южного Урала на портале «Госуслуги».