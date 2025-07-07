Бизнес пытается давить на Набиуллину: "Ждем ставку в 18% в июле"

Крупный бизнес продолжает давить на Центральный банк России в расчете на внушительное снижение ключевой ставки в конце июля.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что от регулятора ждут снижения ставки с текущих 20% сразу до 18%.

"Ждем 18%. Смысла [снижать ставку] по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее", - цитирует Шохина "Интерфакс".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что если не произойдет ничего неожиданного и текущая динамика инфляции сохранится, то регулятор в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки. Однако она отказывалась говорить о конкретном шаге снижения.