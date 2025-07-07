В Екатеринбурге презентовали трёхсекционный трамвай "Синара"

На международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге гостям представили новый трёхсекционный трамвай, передает корреспондент Накануне.RU. Помимо увеличенной вместительности, транспорт оборудовали системой помощи пассажирам с ограниченными возможностями.

Среди своих конкурентов трёхсекционный трамвай от компании "Синара" отличается полной низкопольностью, широкими дверями и современным оборудованием. Благодаря откидными креслами, все три вагона могут вместить более 308 пассажиров, включая 70 сидячих мест. Комфорт обеспечивает современная система кондиционирования, мультимедиа и более 22 USB портов для зарядки телефонов.

Эта модель также оборудована современной системой помощи маломобильным и гражданам с ограниченными возможностями. Низкопольная конструкция позволяет без проблем заезжать в вагон на инвалидном кресле, а ремни у стоячих мест обеспечивают безопасность пассажиров при движении.

Более того, при входе находится кнопка, нажав которую, активируется программа помощи: звуковой помощник помогает слабовидящим людям ориентироваться в салоне, озвучивает остановки, а также, при необходимости, вызывает водителя, который может помочь выйти и зайти в трамвай.

В вагонах предусмотрены места для кондукторов, однако, как рассказал Накануне.RU исполняющий обязанности главного конструктора компании "Синара-GRT" Роман Кокорин, транспорт разрабатывался таким образом, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд самостоятельно.

Ещё одним новшеством является разработанная компанией тележка с внешней установкой двигателей. Это значительно упрощает проверку оборудования и ремонт для дальнейшей эксплуатации.

Разработка полностью принадлежит компании "Синара", а производство и сборка проводятся в Екатеринбурге.

"У нас уже заключено концессионное соглашение с Ростов-на-Дону и сейчас мы на этапе подписания с Екатеринбургом. После выставки трамвай уходит на сертификационные испытания и после этого сразу выходит в серию. До конца года мы должны полностью пройти сертификационные испытания, и есть такая возможность - сделать такой подарок Екатеринбургу уже к Новому году. Наша мощность позволяет производить до 200 единиц в год", - отметил Роман Кокорин.

Напомним, что тем временем администрация Екатеринбурга договорилась о поставке 15 трехсекционных трамваев с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, принадлежащим "Роскосмосу". Стоимость контракта составит 2,1 млрд руб.