На Урале осуждена опекунша, запиравшая детей на ночь в подвале

На Среднем Урале вынесли приговор опекунше пятерых детей. Женщину признали виновной в их истязании и назначили условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, жительница Белоярского издевалась над приемными детьми с 2018 по 2022 годы. Расследование показало, что женщина кричала на опекаемых детей, оскорбляла их, применяла наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания.

"В качестве наказания она закрывала детей в подвале жилого дома, в том числе на ночь. О происходящем дома рассказывать посторонним не разрешала, угрожая детям. Угрозы дети воспринимали реально", - отметили в прокуратуре.

Все вскрылось после того, как опекунша выгнала троих из них на улицу убирать снег и не пускала обратно домой. Чтобы погреться, они пришли к соседке, которая их обогрела и накормила, сообщив о случившемся органам опеки.

Свою вину женщина так и не признала. Белоярский районный суд назначил ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда – 300 тысяч рублей. Опекунство осужденной в отношении детей прекращено.