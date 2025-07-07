Трамп пригрозил пошлинами в 10% всем странам, которые будут дружить с БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных ввозных пошлин в размере 10% для тех стран, которые поддержат экономическую политику БРИКС. Накануне в Бразилии прошел саммит этой организации, в ходе которого участники призывали друг друга и третьи страны отказаться от расчетов в долларах и американоориентированного подхода.

"Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительными пошлинами в размере 10%. Исключений из этого правила не будет", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне участники БРИКС хвастались своими успехами. Так, президент России Владимир Путин заявил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а совокупный ВВП стран достигает $77 трлн. Он добавил, что по этому показателю объединение "существенно превосходит G7".

"Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС", - заявил Путин.