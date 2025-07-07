Средства РЭБ подавили ночью беспилотники в Ленобласти

Средства РЭБ подавили прошедшей ночью беспилотники в Ленинградской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.

БПЛА были сбиты в Лужском районе. Их количество не уточняется. Жертв и разрушений нет.

Как сообщило Минобороны, всего российская ПВО уничтожила 91 украинский дрон за ночь. 20 из них сбиты над Белгородской областью, 14 - надтерриторией Курской, девять - над Липецкой, восемь - над Брянской областями, восемь - над территорией Московского региона, восемь - над Воронежской областью, семь - над акваторией Черного моря, по три БПЛА - над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, два - над Орловской областью и по одному - над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.