В Екатеринбурге ищут очевидцев массового ДТП на Челюскинцев

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла 6 июля около 2:30 ночи на улице Челюскинцев в уральской столице. По предварительным данным, неустановленный водитель "Шевроле Нива" при движении в сторону улицы Свердлова выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя авто, после чего скрылся пешком.

Свидетели сообщили, что у него были внешние признаки опьянения. В результате столкновения пострадали несколько человек, включая водителя и пассажиров одной из машин. Все они были доставлены в больницы.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев, которые могут помочь в установлении обстоятельств ДТП. Любую информацию, связанную с данным происшествием, можно сообщить по телефонам: 02, 112 или 8-950-201-27-89.

"Гарантируется конфиденциальность всех обращений", - заверили в ведомстве.