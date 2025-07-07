Юбилейный "Иннопром" стартовал в Екатеринбурге с традиционных пробок и очередей

15-ая, юбилейная международная промышленная выставка "Иннопром" стартовала в Екатеринбурге. Первый день выставки начался с традиционных километровых пробок на подъезде к зданию "Экспо-центра", а также с очередей при регистрацией посетителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Проблемы, с которыми сталкиваются посетители, начинаются уже на этапе заказа такси. Многие водители, даже автомобилей класса "Бизнес", отказываются везти пассажиров. Причина проста - пробки, простаивая в которых, водители теряют время, а также то, что поездка на "Иннопром", по словам водителей, это дорога "в один конец" - найти желающих уехать обратно утром проблематично. Те водители, что все же соглашаются брать заказ, предлагают высадить пассажиров, не доезжая до поворота к павильону.

Вторая сложность ожидает тех, кто прибыл на выставку как посетитель. На площадке наблюдаются проблемы с интернетом, и при регистрации не работает оплата онлайн - оплатить билет необходимо через кассу.

Напомним, темой выставки в этом году стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Более 1000 компаний прибыли из Китая, стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, 88 регионов России. Помимо этого, гости мероприятия смогут увидеть пять национальных экспозиций: Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Страной-партнером "Иннопрома" в 2025 году стала Саудовская Аравия. Ее стенд, представляющий 43 ключевых компании страны, разместился в павильоне №3.