07 Июля 2025
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Опрос: большинство россиян против налога на тунеядство

59% россиян не поддерживают идею о налоге на тунеядство.

33% заявили, что скорее одобряет ее, а 8% затрудняется дать ей оценку. Таковы результаты аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения. Мера предполагает, что все трудоспособные россияне, которые не имеют официального трудоустройства, должны выплачивать налог.

Как выяснилось, чем старше респонденты, тем выше поддержка этой инициативы. Среди поколения зумеров (рожденных в 2001 году и позднее) 76% выступают против налога. Каждый пятый поддержал его, затруднились ответить 5%. А мнение граждан рожденных в период 1948–1967 разделилось: 44% поддерживают налог на тунеядство, 47% – нет, 9% не смогли сказать точно.

При этом 57% всех респондентов скорее отрицательно относятся к людям трудоспособного возраста, которые сознательно не работают. 36% воспринимает их нейтрально, а скорее положительно относится минимальная доля опрошенных (4%). 3% затруднились дать ответ.

Если бы была возможность жить и не работать, ею воспользовалось бы только 13%. 80% участников исследования заявили, что работали бы при любом раскладе. Только 7% не дали однозначного ответа, сообщают "Ведомости".

По данным Роструда и Минтруда за 2023 год, в России около 4,7 млн молодых людей 14-35 лет не учатся, не работают, не проходят профессиональную подготовку - вообще не ведут никакой социально-трудовой жизни.

Теги: опрос, налоги, тунеядство


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