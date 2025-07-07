Россияне скупают наборы для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях

Граждане России начали оживленно скупать наборы для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях.

На фоне этого выросло и количество объявлений о продаже — в 3,3 раза по сравнению с 2024 годом. По словам экспертов, спрос подстегнули растущие цены на услуги стоматологов, которые значительно повысились в прошлом году и продолжили расти в текущем.

Врачи говорят, что самопломбирование крайне опасно и может закончиться развитием кариеса, потерей зуба, воспалением десны и иными последствиям.

Сейчас на онлайн-площадках размещено около 2 тыс. объявлений о продаже временных пломб, которые любой желающий может поставить сам себе, прикрыв, таким образом, кариес, скол, потемнение и другие визуально заметные недостатки.

Если раньше цена такого комплекта могла начинаться от 150–200 руб., то сейчас чек увеличился до 908 руб. Всему виной популярность таких наборов, сообщают "Известия".

Напомним, брекеты в России за год подорожали в два раза. В 2023 году их средняя стоимость составляла 140 тысяч рублей. Теперь за них придется отдать 280 тысяч. Стоимость выравнивания зубов приблизилась к полумиллиону рублей.