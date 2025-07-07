Ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании составляет 20 млрд рублей

Транспортный коллапс в российских аэропортах 5–6 июля может обойтись авиакомпаниям в 20 млрд руб.

Только издержки из-за отмены рейсов в первые сутки сбоя в трех аэропортах составляют 4–6 млрд руб. Пассажирские ассоциации настаивают на создании регламента для отработки чрезвычайных ситуаций по принципу "единого окна". По словам эксперты, размещение и питание за счет перевозчиков должны обеспечивать аэропорты, а небольшим авиакомпаниям во избежание банкротства необходимы меры господдержки.

Сегодня отмена одного рейса Boeing 737-800 может обойтись авиакомпаниям в 15-23 млн руб. прямых расходов, отмечает "Коммерсант".

При задержке авиарейсов более чем на четыре часа родителям с детьми необходимо предоставлять гостиницы аэропортов, заявили в Госдуме.