07 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме высказались о льготах для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

При задержке авиарейсов более чем на четыре часа родителям с детьми необходимо предоставлять гостиницы аэропортов.

Такую инициативу предложил депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия"). По его словам, недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта.

"Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа", - заявил парламентарий.

Он отметил, что соответствующие предложения были направлены в профильные ведомства, сообщает РИА "Новости".

Напомним, более 500 рейсов было задержано или отменено за сутки в российских аэропортах.

Минтранс и Росавиация прокомментировали ситуацию с коллапсом работы аэропортов европейской части страны на фоне атак беспилотников. В ведомствах заявили, что контролируют ситуацию.

Теги: Госдума, аэропорты, авиация


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