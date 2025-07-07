Аэропорт Санкт-Петербурга просит пассажиров покинуть здание терминала
В Санкт-Петербурге аэропорт "Пулково" просит пассажиров отмененных рейсов и тех, кто решил отказаться от перелета, покинуть терминал.
Как сказано в Telegram воздушной гавани, пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, необходимо следить за расписанием и не приезжать в здание аэровокзала заблаговременно, так как возможности по размещению терминала ограничены.
По данным Росавиации, аэропорт работает с ограничениями, отменено на прилет и вылет 90 рейсов, 37 бортов на вылет остаются задержанными свыше двух часов.
Ранее Минтранс и Росавиация прокомментировали ситуацию с коллапсом работы аэропортов европейской части страны на фоне атак беспилотников. В ведомствах заявили, что контролируют ситуацию.