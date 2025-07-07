Зеленский заявил, что ввел "особые санкции" против России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подписал новый пакет антироссийских санкций.

По его словам, в него входят особые меры, направленные против финансовых схем России, в том числе и криптовалютных. Документы опубликованы на сайте президента.

Под новые ограничения попали 60 юридических лиц и 73 физлица, среди которых Ассоциация промышленного майнинга, "ВТБ Капитал Трейдинг", "Т-Проекты", "ПСБ Инновации и инвестиции". В списке есть зарубежные компании, зарегистрированные в ОАЭ и на Кипре.

Зеленский отметил, только через одну компанию из списка с начала текущего года были переведены несколько миллиардов долларов. Ее название он не указал. По словам украинского лидера, что для Москвы заблокированы многие финансовые пути, поэтому она переходит в том числе на криптовалютные расчеты, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что спецпосладнник президента США Стив Уиткофф добивается снятия энергетических санкций с России. Емк противостоит министр внутренних дел Даг Бёргам. Он хочет использовать ограничения для наращивания американского экспорта.