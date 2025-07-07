Страны БРИКС включили в итоговую декларацию пункт об урегулировании ситуации вокруг Украины

Лидеры стран, входящих в БРИКС, приняли итоговую декларацию саммита в Рио-де-Жанейро.

В документе, который опубликован на сайте Кремля, сказано, что страны объединения отмечают предложения посредничества для разрешения конфликта на Украине, включая создание Африканской мирной инициативы и "Группы друзей за мир". Кроме того, в декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, а также удары по Ирану. Государства БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке и с атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты Ирана.

Члены объединения обязались укреплять сотрудничество по таким направлениям, как политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также стратегическое партнерство на благо народов стран.

Саммит проходит не в самом представительном формате: на очную встречу не приехали главы Китая и России. Российскую делегацию "на месте" возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин выступил по видеосвязи. В своем заявлении президент РФ отметил, что сейчас БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения по паритету покупательской способности, например, G7. На БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики.