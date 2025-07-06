06 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Ситуация управляемая": власти рассказали, сколько рейсов задерживается из-за атак беспилотников

Минтранс и Росавиация прокомментировали ситуацию с коллапсом работы аэропортов европейской части страны на фоне атак беспилотников. В ведомствах заявили, что контролируют ситуацию. "Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях", - говорится в совместном заявлении ведомств.

В 19 часов мск была ограничена работа аэропортов Санкт-Петербурга, Иваново, Калуги, Пскова и Тамбова.

Также в Минтрансе рассказали о ситуации к вечеру воскресенья (6 июля) в аэропортах, работа которых чаще всего приостанавливалась в минувшие сутки. Так, в Шереметьево был отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными на вылет (более двух часов) 56 рейсов. Ожидается, что с 18 до 21 часов мск из терминала B Шереметьево вылетят 65 рейсов, из терминала С – 11 рейсов. 15 тыс. пассажиров готовятся к вылету.

"Чтобы минимизировать время возвращения к суточному расписанию полетов, воздушная гавань и, в частности, ее крупнейший перевозчик –  группа "Аэрофлот" – увеличили численность работающих в Шереметьево сотрудников", - сообщили в Минтрансе.

В министерстве констатировали, что сейчас в терминале B в Шереметьево есть скопления пассажиров на регистрации. "Это связано с вечерним разлетом рейсов на Дальний Восток (туда традиционно летают вместительные широкофюзеляжные самолеты). Для сокращения времени ожидания открыты все стойки регистрации, число работников увеличено. Родителей с детьми и граждан с ограниченными возможностями здоровья обслуживают на отдельных стойках без очереди", - добавили в ведомстве. "В зоне досмотра есть скопления, но ситуация спокойная. В кассы по переоформлению билетов "Аэрофлота" очередь умеренная", - заключили в Минтрансе.

В петербургском Пулково отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Задержанными остаются 37 рейсов. "Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания. Для недопущения скопления пассажиров в "чистую зону" временно ограничен доступ пассажиров", - отметили в Минтрансе.

В ведомстве сообщили, что билеты на поезда с сообщением Санкт-Петербург – Москва есть (дальнего следования и "Сапсаны"). "В общей сложности на 6-8 июля более 8 тыс. мест в вагонах разных категорий. При необходимости железнодорожники будут добавлять дополнительные вагоны", - рассказали в министерстве.

Теги: атака беспилотников, минтранс, задержка рейсов, аэропорт, шереметьево, пулково


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