"Полдня Telegram не открывается. Такое себе": Мизулина пожаловалась на сбои в работе мессенджера

Общественница Екатерина Мизулина накануне сообщала о жалобах своих подписчиков на работу Telegram в больших городах.

"Пишут про массовый сбой в работе Telegram в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Говорят, вообще не загружаются видео, фото, кружки", - написала она в своем канале. Но при этом добавила, что в Анапе, где она сейчас находится, с Telegram все в порядке.

Впрочем, уже сегодня у Мизулиной на берегу Черного моря тоже возникли проблемы: "У меня тоже сегодня полдня Telegram не открывается в мобильном интернете. Такое себе".