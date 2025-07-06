06 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Федор Смолов извинился за драку в "Кофемании"

Футболист Федор Смолов записал видео с извинениями за драку в "Кофемании". Но извиняется он не перед теми, с кем у него состоялась потасовка – их он обвинил в вымогании денег и сообщил, что написал заявление в полицию.
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На минувшей неделе в сети появилось видео с камеры наблюдения в кафе "Кофемания" на Никитской улице в Москве. На ней запечатлен момент ссоры и дальнейшей потасовки Смолова с посетителями. Примечательно, что это то же самое заведение, где несколько лет назад футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку.

Предположительно, видео сделано около месяца назад. Обе стороны конфликта обоюдно обвиняют друг друга в угрозах и шантаже.

Смолов заявил: "Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём, что и запечатлено на этом видео".

Футболист добавляет, что пытался после драки компенсировать оппонентам ущерб, но его начали шантажировать, а когда он не согласился выплатить обозначенную сумму – видео появилось в сети.

"С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможно причиненный мною вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не представилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео и они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации. <...> В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию", - сообщил Смолов.

Теги: федор смолов, драка, кофемания, футболисты


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