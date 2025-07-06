Два человека погибли на трейле "Хибины" в Мурманской области

Два человека погибли на трейле "Хибины" в Мурманской области. Причиной стало ухудшение погодных условий, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию держу на личном контроле", - сообщил глава региона.

Позже он добавил, что спасательная операция завершена, всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь.

По предварительным данным, ультрамарафон "Хибины" стартовал в сложных погодных условиях: в районе Кировска выпал снег, температура воздуха опустилась до пяти градусов выше нуля.