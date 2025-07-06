Киев скрыл от МАГАТЭ опасную аварию на Южно-Украинской АЭС – турецкие СМИ

Киев скрыл опасную ситуацию на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС), которая могла привести к катастрофе, об этом говорится в расследовании турецкого издания Aydınlık.

В публикации говорится о секретных документах с отчетом об аварии на реакторе ЮУАЭС, произошедшей из-за "нарушений условий эксплуатации". Издание утверждает, что инцидент не был отражен в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Турецкое издание ссылается на утечку документов из Николаевского областного управления Службы безопасности Украины. Там, в частности, речь идет о полковнике Андрее Семенюке, которого представляют к награде и среди его достижений отмечается сокрытая от МАГАТЭ авария на "реакторном оборудовании энергоблоков" на Южно-Украинской АЭС. Что именно произошло – не уточняется.

Из документа не ясно, были ли инспекторы МАГАТЭ обмануты нарочно или сокрытие информации произошло из-за халатности.