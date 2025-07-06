06 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Более 500 рейсов было задержано или отменено за сутки в российских аэропортах

Атаки беспилотников и соответствующие ограничения в работе аэропортов центрального региона России привели к задержке и отмене более чем 500 рейсов, сообщили в Минтрасе РФ.

"По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилёт обслуживаются согласно плану на день. В Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В Пулково: 36 и 87 рейсов соответственно. В Нижнем Новгороде — отменено 12 рейсов, сейчас аэропорт приступил к работе", - сообщили на совещании по работе аэропортов под председательством министра транспорта России Романа Старовойта.

По данным министерства, в аэропортах к работе привлекли дополнительных сотрудников, пассажирам предоставляют воду, питание, места для отдыха. В ведомстве заявили, что "сейчас массового скопления нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется".

"Коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость контроля соблюдения федеральных авиационных правил по предоставлению пассажирам задержанных и отмененных рейсов услуг питания, воды, размещения - в соответствии со временем задержки. Ространснадзор во взаимодействии с транспортной прокуратурой прошу эту ситуацию держать на контроле", — подчеркнул министр.

Временные ограничения на прием и выпуск судов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбов и Ярославль.

Теги: аэропорт, рейс, задержка, атака беспилотников


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