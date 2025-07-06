На территории ДНР и Запорожья создан заповедник "Степь Донецкая"

Российское правительство постановило создать заповедник "Степь Донецкая" на территории ДНР и Запорожской области, документ подписан премьер-министром.

В состав новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) войдут четыре кластера: "Кальмиусский", "Каменные могилы", "Меловая флора" и "Хомутовская степь".

Ранее эти территории были частями степного заповедника, созданного в 1961 году. Общая площадь ООПТ составляет более 3 тыс. гектаров.

"Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие", - сообщили в правительстве.