В Техасе из-за наводнения погибли более 50 человек, десятки детей пропали без вести

По меньшей мере 51 человек погиб в результате масштабного наводнения в американском штате Техас. Среди погибших 15 детей. Десятки людей числятся пропавшими без вести, в том числе 27 детей, находившихся в детском лагере недалеко от реки Гваделупе, которая вышла из берегов в гористой части региона после проливных дождей, передает CNN.

В самом пострадавшем округе штата – Керр – эвакуировано в безопасные места более 850 человек. Более 300 человек удалось эвакуировать по воздуху. В поисковой операции задействованы вертолеты, внедорожники, лодки, а также беспилотники, с которых осматривают затопленную местность.