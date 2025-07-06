Ан-2 с парашютистами совершил жесткую посадку под Читой

Недалеко от Читы самолет Ан-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку. На борту был пилот и десять парашютистов, восемь человек пострадали. Самолет приземлился в лесополосе недалеко от СНТ "Топограф" и поселка Смоленка. На земле никто не пострадал.

По словам губернатора Забайкалья Александра Осипова, пострадавших госпитализировали в краевую клиническую больницу.

"Шесть человек находятся в [состоянии] средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии. Всем окажут необходимую помощь. На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники. Жители Смоленки не пострадали", - сообщил губернатор.

В МЧС сообщили, что жесткую посадку самолет совершил через 16 минут после взлета. Парашютисты не успели совершить прыжки. Возгорания при приземлении не произошло, что способствовало сохранению жизней пассажиров и пилота.