В ночь на воскресенье над Россией сбито 120 украинских беспилотников

В ночь с 5 на 6 июля дежурные средства ПВО уничтожили или перехватили над территорией России 120 украинских беспилотников самолетного типа.

Половина – 30 и 29 соответственно – над Брянской и Курской областями.

Также беспилотники сбиты над Орловской, Белгородской, Тульской, Калужской, Ленинградскоц, Смоленской, Новгородской и Тверской областями, один сбит над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.

Атаки беспилотников привели к значительным ограничениям в аэропортах центрального региона. Так, в Нижнем Новгороде больше суток действуют ограничения на посадку и вылет самолетов, 12 рейсов были отменены, посадки ожидают более 500 человек.

В Шереметьево, где уже сняли ограничения, скопилось несколько тысяч пассажиров.