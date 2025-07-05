В Вологодской области сформирован рейтинг добросовестных поставщиков

Рейтинговая система оценки разработана по поручению Губернатора Георгия Филимонова и направлена на повышение эффективности закупочной деятельности региона.

«Завершили работу по формированию рейтинга поставщиков товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд Вологодской области. Он станет эффективным цифровым инструментом для заказчиков при поиске надежных исполнителей, а его внедрение – важный шаг для развития региональной системы закупок. Не раз заявлял, что на Вологодчине будут работать только добросовестные и ответственные компании, и это касается всех отраслей без исключения. Так, наш рейтинг будет способствовать повышению прозрачности и эффективности закупочной деятельности заказчиков, а также формированию ответственного подхода к выполнению контрактов со стороны поставщиков», – сказал Георгий Филимонов.

Методология рейтинга базируется на комплексной оценке деятельности поставщиков сразу по нескольким показателям. Среди них – общее количество заключенных контрактов, число договоров, успешно исполненных без нарушений, и договоры, расторгнутые заказчиком в одностороннем порядке.

Кроме того, в рейтинге отсутствуют недобросовестные поставщики. Это значит, что новая система оценки позволяет выявлять только добросовестных исполнителей, успешно выполнивших контракты, и проводить анализ рынка товаров, работ и услуг.

Рейтинг поставщиков размещен в открытом доступе региональной информационной системы «Закупки Вологодской области». Он учитывает деятельность поставщиков как в рамках крупных конкурентных процедур, так и в сегменте малых объемов через «Электронный магазин».