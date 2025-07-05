05 Июля 2025
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Спорт Костромская область
Фото: adm44.ru

Михаил Дегтярев отметил прекрасные результаты по вовлеченности жителей Костромской области в занятия спортом

Посетивший с рабочим визитом Костромскую область министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с губернатором Сергеем Ситниковым отметил позитивную динамику в развитии спортивной инфраструктуры и вовлечении костромичей в занятия физкультурой и спортом.

«Сергей Константинович, очень рад быть здесь, на древней русской земле, в Костроме. У вас прекрасные показатели по вовлеченности людей в занятия спортом. Национальные цели, поставленные Президентом, я уверен, будут выполнены. Мы чувствуем Вашу вовлеченность, как Вы настраиваете всё общество, всех людей. Сергей Константинович, я Вас очень рад видеть, много лет знаю. Вы труженик, в государственном управлении уже много лет. И мы, спортивная отрасль, в Вас видим одного из лидеров, единомышленников», - отметил министр.

Доля граждан, вовлеченных в занятия спортом, в регионе по итогам прошлого года достигла 62,8% при плановом значении, установленном для региона госпрограммой,- 61,2%. Напомним, Владимир Путин ставит задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны.

В 2024 году в выполнении нормативов ГТО приняли участие более 24 тысяч жителей Костромской области. Это самый высокий показатель за всю историю реализации федеральной программы в Костромской области

Всего в регионе развивается более 100 видов спорта. Аккредитованы 66 региональных спортивных федераций. Традиционно популярные среди костромичей и воспитывающие чемпионов и призеров различного уровня такие олимпийские виды, как бокс, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пулевая стрельба, конькобежный и лыжный спорт. Также активно развиваются единоборства, в том числе, самбо, универсальный бой. В регионе проводится серьезная работа по подготовке спортсменов-паралимпийцев.

Сергей Ситников в ходе встречи договорился с Михаилом Дегтяревым о дальнейшей поддержке развития спортивной инфраструктуры в регионе.

(2025)|Фото: adm44.ru

В частности, речь шла о строительстве быстровозводимых модульных ФОКов и развитии костромского ипподрома. Костромская область является одним из немногих регионов ЦФО, где благодаря областным властям был сохранен государственный ипподром. А в 2023 году на территории ипподрома был построен современный крытый манеж для круглогодичных тренировок.

«Уникальная ситуация с городским ипподромом: он жив, его развивает частный бизнес. Люди готовы подставить плечо государству. Этот проект, на мой взгляд, заслуживает внимания и поддержки. Сергей Константинович Ситников обратился по ряду инициатив - мы эти вопросы берём в работу. В целом за последнее десятилетие регион сделал рывок в развитии физкультуры и спорта. Спасибо за труд Вам и всей команде Костромской области», - обратился к губернатору Михаил Дегтярев.

Что касается общего развития спортивной инфраструктуры, то Костромская область активно использует возможности федеральной поддержки. За последние несколько лет проведена масштабная реконструкция водно-гребной базы, построен крытый конный манеж для спортивной школы с ипподромом, обновлено покрытие поля и построен крытый футбольный манеж в областной футбольной школе имени Георгия Ярцева, построен специализированный объект для спортсменов-конькобежцев. Совсем недавно открыт новый универсальный спортивный комплекс на улице Санаторной. В Давыдовском микрорайоне сейчас возводится модульный бассейн.

Еще одно направление работы по популяризации здорового образа жизни - это проведение массовых мероприятий с участием как спортсменов-профессионалов, так и любителей. Только в 2024 году в регионе состоялось 151 событие, в которых приняли участие более 50 000 человек, увлеченных спортом. Такие проекты, как «Галичское Заозерье» и «Кострома - лыжная» вышли на всероссийский уровень.

Растет финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку. На эти цели Костромская область в прошлом году направила более 743 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2023 году.

Весь комплекс мероприятий дает видимые результаты, в регионе воспитываются спортивные звезды. Среди них костромич Андрей Сахаров – член юниорской сборной команды страны по лыжным гонкам, победитель Российско-Китайских молодежных зимних игр, Андрей Черепков, завоевавший золотую медаль в плавании в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. На «Спортивных играх стран БРИКС» костромские спортсмены также занимают призовые места в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, по пулевой стрельбе, тхэквондо, боевому самбо.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Вовлечение как можно большего числа граждан всех возрастов в систематические занятия спортом – важная задача, к которой, без сомнения, надо стремиться. Меня очень радует, когда наши земляки преклонного возраста приходят заниматься в спортивные залы школ. На сегодняшний день в КPI руководителей учебных организаций включили возможность использования гражданами и плоскостных сооружений, и спортивных залов школ - для занятий в спортивных секциях, в оздоровительных группах. Мое убеждение, что независимо от ведомственной принадлежности любой спортивный объект, объект физической культуры должен работать на всё население. Эту работу активно ведем и будем продолжать. И без сомнения, появление новых спортивных объектов дает мощный импульс для людей заниматься физкультурой», - прокомментировал губернатор Сергей Ситников.

Теги: михаил дегтярев, сергей ситников, занятия спортом, инфраструктура, гто


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