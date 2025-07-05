Солнце выбросило протуберанец размером в миллион километров

Солнце вновь выбросило крупный протуберанец, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

За неделю со звезды ушло не менее шести огромных протуберанцев. Ни один из них не оказал влияние на Землю.

Канал лаборатории публикует видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца. На кадры попала новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров, выброшенная в сторону северного полюса солнечной системы между 9 и 14 часами по московскому времени.

Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект был зарегистрирован и у противоположного южного полюса Солнца.