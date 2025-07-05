05 Июля 2025
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Происшествия Челябинская область В России Москва
Фото: ФК Локомотив

Смолов перевел пострадавшему челябинцу миллион рублей

Футболист Федор Смолов выплатил пострадавшему при конфликте в московской Кофемании один миллион рублей. Об этом сообщает канал Baza.

Смолов извинился перед побитым им жителем Челябинска и еще 11 июня выплатил компенсацию для возмещения ущерба и примирения сторон. Смолов выразил готовность увеличить эту сумму в несколько раз, но настаивал, что речь идёт именно о компенсации потерпевшему.

Деньги Смолов перевёл через нотариуса на счёт в одном из крупнейших банков с отделениями по всей России. Эта сумма доступна для получения потерпевшим без каких-либо условий или требований со стороны футболиста, однако сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться. Кроме того, представители потерпевшего отказали Смолову в возможности лично общаться с потерпевшим.

Напомним, сегодня стало известно, что футболист Федор Смолов подрался в столичной Кофемании на Большой Никитской с 47-летним жителем Челябинска. Видео с камер ресторана появилось в сети сегодня, однако инцидент произошел еще в конце мая.

28 мая Смолов отмечал с друзьями новый титул - он впервые стал чемпионом России, играя за нападающего в ФК "Краснодар". Под утро спортсмен с компанией пришли в Кофеманию, где возник конфликт с двумя мужчинами, которые громко обсуждали спортсмена в негативном ключе. Смолов в ответ на оскорбления устроил небольшую драку.

Через некоторое время после драки Смолову якобы пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в сеть. Когда Смолов согласился, вымогатели увеличили размер компенсации до 20 миллионов. Футболист отказался платить, после чего видео попало в сеть.

Пострадавшие написали заявление в полицию, однако получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял "Краснодар". Также он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал", в Испании играл за "Сельту".

В 2018 году в том же ресторане подрались футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев - они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Теги: федор смолов, кофемания, драка


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