05 Июля 2025
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Происшествия Кабардино-Балкарская Республика
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Мужчина, напавший на патруль ДПС в Нальчике, пытался завладеть оружием

Мужчина, напавший на патруль ДПС в Нальчике, спровоцировал конфликт, чтобы завладеть табельным оружием полицейского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Забрать пистолет нападавшему не удалось, так как по нему открыл огонь другой сотрудник полиции.

Силовики установили личность нападавшего. По предварительным данным, это житель Урванского района республики. Сейчас устанавливаются и проверяются все его связи

В результате нападения пострадал 28-летний полицейский. По сообщению ТАСС, он получил больше 10 ранений.

"Врачи оценивают состояние полицейского, на которого вчера было совершено нападение в Нальчике, как крайне тяжелое. Он находится в Республиканской клинической больнице. Медики проводят противошоковую терапию и борются за его жизнь", - пояснили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Пострадавший остается в реанимации. В Республиканской клинической больнице также добавили, что были проведены телемедицинские консультации с ведущими докторами, в том числе с Национальным медицинским исследовательским хирургическим институтом им. Вишневского.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что накануне в Нальчике около 18.00 произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен, раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Канал Baza сообщал, что нападавших было двое. Одного ликвидировали на месте, второму удалось скрыться. Его разыскивают. В городе введен план "Перехват". Сообщалось о возможном задержании одного из подозреваемых, однако его причастность к преступлению не подтверждена.

Теги: патруль дпс, нальчик


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