СК: Самолет с пленными был сбит ракетой "Patriot" 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ

Названа причина крушения самолета с украинскими пленными в 2024 году. Следствие пришло к выводу, что по борту ИЛ-76М российских войск отработал комплекс ПВО "Patriot". Отчет по делу председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое прошло в Донецке.

"Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО "Patriot". Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ. В отношении Дзямана вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в теракте. Организован его международный розыск. Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Ранее сообщалось, что на месте крушения найдены осколки "патриота".

Напомним, в результате катастрофы Ил-76 в январе 2024 года погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа. Пятеро погибших на борту военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново - летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. После крушения самолета в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.