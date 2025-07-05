БПЛА "работали" по жилым домам в Саратовской области

В Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его данным, рано утром от Минобороны поступила информация о налете БПЛА. Все экстренные службы были приведены в полную готовность, проведена рассылка уведомлений о беспилотной опасности.

"В результате есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы", - сообщил губернатор.

По данным Минобороны, за ночь в небе над Саратовской областью ликвидированы девять беспилотников. Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.