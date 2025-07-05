Smartavia отменила рейс в Петербург в тот момент, когда самолет должен был вылететь

Авиакомпания Smartavia отменила сегодняшний рейс из Перми в Санкт-Петербург.

Коммерсант со ссылкой на пассажиров сообщает, что уведомление об отмене рейса пришло через пять минут после того, как самолет по расписанию должен был вылететь из Большого Савино.

В пермском аэропорту задерживается также рейс в Пулково авиакомпании "Победа" - вылет перенесен с 05.40 на 11.50, и авиакомпании "Россия" - с 14.20 на 19.20 (время местное).

Ночью Пулково дважды закрывался на прием и выпуск самолетов - с 23.25 до 01.50 и с 02.49 до 05.44 мск. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы Пулково, корректировке подверглось время вылета более 50 рейсов.

По данным табло пермского аэропорта, в Большом Савино задерживаются рейсы в Сочи - вылет перенесен с 06.40 на 15.05; и в Минск - с 12.35 на 17.50. Встречные рейсы задерживаются на прилет.

Добавим, что 3 июля Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia при заходе на посадку в Большом Савино столкнулся с птицей, которая врезалась в лобовое стекло. Самолет с 190 пассажирами на борту благополучно приземлился, никто не пострадал. Задержек рейсов не допущено.