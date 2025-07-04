Суд закрыл банкетный зал "White Hall", где отравились пермские выпускники

Суд приостановил деятельность банкетного зала "White Hall" на 90 суток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди пермяков, Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое обследование банкетного зала. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, к раздаче блюд привлекали посторонних лиц, включая персонал, не оформленных в установленном порядке, официантов, не прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительные и периодические медицинские осмотры, вакцинации.

Кроме того, отсутствовал производственный контроль, гигиенический журнал, подтверждающий ежедневный осмотр работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, маркировки уборочного инвентаря, а также ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения продуктов в холодильном оборудовании и складских помещениях.

В производственном помещении не проводились ежедневные влажные уборки, для дезинфекции рук персонала и рабочих поверхностей столов использовался спирт неизвестного происхождения.

Суд пришел к выводу о доказанности вины банкетного зала в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в кафе.

Напомним, 25 июня были зафиксированы обращения граждан в больницу с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми. Всего на ухудшение самочувствия после посещения банкета жаловалось около 30 человек, в их числе выпускники, их родители и учителя.

Госпитализированы шесть человек, в их числе один ребенок.

Прокуратура проводит проверку, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.