В Перми самолет столкнулся с птицей

В Перми в международном аэропорту "Большое Савино" при заходе на посадку Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia столкнулся с птицей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 3 июля 2025 года. Птица влетела в лобовое стекло. Тем не менее, самолет благополучно приземлился. На борту находилось 190 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. Задержек рейсов не допущено.

Транспортной прокуратурой организована проверка. По результатам которой будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов.