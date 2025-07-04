В Сергиевом Посаде неизвестный мужчина напал на ребенка и ранил его в шею

В Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на девятилетнего ребенка и ранил его в шею, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ребенок госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также осуществляются меры для задержания лица,причастного к совершению преступления.

Baza сообщает, что ребенок сидел во дворе на качелях, когда к нему подошел неизвестный и ударил ножом в шею. По словам очевидцев, нападавшему около 50 лет. Канал сообщает, что сотрудникам полиции, предварительно, удалось установить квартиру, в которой находится подозреваемый. Сейчас полицейские планируют штурмовать квартиру.