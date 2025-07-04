04 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Вологодчина приглашает на Х юбилейный Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России»

В этом году площадкой проведения масштабного культурного события выбрана территория Усть-Кубинского муниципального округа. Оно уже второй год подряд становится частью проекта «Лето Русского Севера», инициированного Губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

«Фестиваль «Деревня – душа России» давно стал не просто праздником народной культуры, а символом нашей самобытности, уважения к корням, искренней любви к своей земле. Это настоящая живая традиция – сильная, красивая, объединяющая. В этот раз ожидаем участие 30 фольклорных коллективов, лучших мастеров народных художественных ремесел и промыслов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Челябинской, Самарской, Ярославской, Курской областей, Алтайского края, Чувашской Республики. Будут и хранители народной культуры из нескольких муниципалитетов Вологодчины», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В первый день фестиваля, 11 июля, на территории Спасо-Каменного Преображенского мужского монастыря – одной из древнейших святынь Русского Севера, фольклорные коллективы регионов России проведут концерт духовной музыки «Бою Богу моему». В этот же день в Районном доме культуры села Устье состоится концерт фольклорного ансамбля «Гусельки» из города Омска.

Все главные события фестиваля «Деревня – душа России» начнутся в его второй день проведения, 12 июля. Так, с 10.00 начнут работать интерактивные этнокультурные площадки, ярмарка, мастер-классы по народным ремеслам. В 14.15 всех желающих приглашают на молебен в храм святителя Николая Чудотворца, а в 15.00 в центре села Устье состоится торжественная церемония открытия фестиваля.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Праздник продолжится показом этнографического действа «Макушка лета» с участием фольклорным коллективов России и Вологодской области. Все мероприятия X Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» завершатся 13 июля на территории Свято-Успенского Александро-Куштского мужского монастыря.

Теги: фестиваль деревня-душа россии, георгий филимонов, фольклор


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