04 Июля 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев одним из первых посетил обновленный Музей-заповедник писателя Аксакова в Оренбуржье

В Оренбуржье открыли полностью обновленный музей-заповедник выдающегося русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Открытие состоялось в Бугурусланском районе после завершения комплексной реставрации этого музейного объекта.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

И одним из первых посетителей открывшегося музея стал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Этот культурный объект будет интересно посетить и оренбуржцам, и гостям со всей России. В проекте заложен серьезный потенциал для интеграции с другими музеями и для организации всероссийских туристических маршрутов. Обязательно будем его поддерживать и развивать", - сказал Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Общая территория охранной зоны музея-заповедника составляет более 500 га. Масштабные реставрационные и благоустроительные работы здесь начались в 2023 году.

Осуществлялось обновление по трем основным направлениям: реставрация самого архитектурного ансамбля, который включает в себя мастерские, барский дом, здания служб (людские), флигеля, хозяйственных построек, дома экономки и кладовых.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Также проведена реконструкция гидротехнических сооружений Аксаковских прудов. Был восстановлен малый пруд «Озеро любви» с водоналивным устройством, провели реконструкцию гидротехнических сооружений с историческим большим прудом, площадь которого теперь будет составлять 66 га, а длина плотины 1,5 км..

И полностью благоустроен усадебный парк.

Центральной площадкой всей музейной локации является барский дом, в котором собраны разнообразные материалы, рассказывающие о роде Аксаковых, его вкладе в развитие культуры и литературы страны.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В здании мастерских сформирован визит-центр для творческих мастерских, лекций , других культурных мероприятий и выставочный зал.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Во флигеле разместили Музей природы. В нем развернута экспозиция, посвящённая теме природы в творчестве Аксакова: охотничьи трофеи, пейзажи Оренбургской губернии.

В доме экономки разместили музей одного из самых известных произведений писателя «Аленького цветочка».

Для посетителей и гостей музейного комплекса открыта гостиница на 25 человек и кафе, в котором поддают блюда барской кухни.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Уже 5 июля полностью обновленный музей-заповедник откроет двери для первых посетителей и экскурсантов. Состоятся экскурсии по барскому дому, кладовым, музеям Аленькому цветочку и природы.

А с 1 августа в отреставрированном музейном комплексе будут проводиться театрализованные экскурсии, откроются художественные мастер-классы и выставки.

Теги: евгений солнцев, музей-заповедник аксакова, экскурсии, реконструкция


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