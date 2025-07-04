04 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Михалков "прошёлся" по Кравцову из-за единого расписания и поздравления "Артека"

Режиссёр, актёр Никита Михалков в новом выпуске своей программы "Бесогон", который называется "Кто, как и зачем хотел бы обмануть президента", "прошёлся" по министру просвещения России Сергею Кравцову. Михалков уделил кусок выпуска разбору весеннего обсуждения дефицита учительских кадров на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.
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Михалков привёл мнение доктора физико-математических наук, профессора МФТИ Алексея Савватеева, который говорит, что "Кравцов активизировался, предложил мысль о едином расписании уроков, и борется с учителями", чтобы им на смену пришли цифровые технологии.

"Как можно огромное количество школ в различных регионах страны привести к единому шаблону, и главное, зачем это делать? Как в здоровой, понимающей, о какой стране идёт речь, голове может возникнуть эта идея?" - сказал Михалков.

Потом Михалков напомнил, что Кравцов написал поздравление отмечавшему столетие "Артеку" с ошибкой, "пропустив" в слове "праздник" букву "д". Михалков назвал это поздравление "вишенкой на торте".

"Конечно, ошибка могла быть, но, если бы я увидел такую подпись к фотографии Лаврова, Собянина, Володина или Матвиенко, я бы сразу и безоговорочно назвал бы это ложью. Но тут…", - сказал Михалков.

В конце апреля скандалом обернулось обсуждение дефицита учительских кадров на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что у Минпросвещения дефицит учительских кадров составляет всего 2% (от текущего количества в 1,2 млн работающих в России учителей), Минтруд сообщает о потребности ежегодно привлекать в сферу образования около 40 тыс. школьных учителей, Счетная палата сообщает о 30-процентном дефиците учителей в сельских школах. Наконец, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что на портале SuperJob есть 500 тыс. вакансий от школ.

Опоздавший на заседание министр просвещения Сергей Кравцов попытался поспорить с парламентариями по поводу серьезности проблемы кадрового дефицита. Он сказал, что депутаты, говорившие о катастрофической нехватке учителей в школах, до сих пор не предоставили данных. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что министр переводит тему, тогда как "базовый вопрос – вопрос признания проблемы".

"Вы говорите, что проблемы нет. А мы говорим, что есть, ссылаясь на разные источники и встречаясь с избирателями в регионах", - обратился спикер к Кравцову.

Министр попытался выкрутиться, заметив, что данные Минтруда – 120 тыс. вакансий – это все школьные ставки, включая школьных врачей, психологов, административный и другой персонал. А данные в 250 тыс. и 500 тыс. – это если считать по одной ставке, но на одну ставку сейчас никто из учителей не работает.

Потом, уже летом, Кравцов поздравил лагерь "Артек" с юбилеем, допустив при этом орфографическую ошибку. Фотография с текстом поздравления и подписью министра распространилась по соцсетям и телеграм-каналам.

"С "празником", дорогой Артек!" — написал Кравцов, потеряв букву "д" в слове "праздник".

Ряд пользователей осудили министра за ошибку, другие, напротив, вступились за чиновника. Стоит отметить, что Кравцов является доктором педагогических наук.

Теги: Никита Михалков, Сергей Кравцов, "Бесогон ТВ"


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