Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за оборот контрафактного алкоголя на 13,2 миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал местного жителя Левана Гаглоева виновным в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции стоимостью свыше 13,2 млн рублей.

Было доказано, что Гаглоев с января по октябрь 2020 года вместе с соучастником и еще одним неустановленным лицом, не имея лицензии, осуществляли производство немаркированной спиртосодержащей продукции под видом оригинальной в целях ее дальнейшего сбыта. Незаконной деятельностью они занимались на территории не только Екатеринбурга, но и Березовского и Белоярского района. Там же на складах они и хранили всю продукцию.

Сотрудниками правоохранительных органов изъят алкоголь на стоимость, превышающую 13,2 млн рублей.

Сегодня суд признал Гаглоева виновным по пп. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде двух лет в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в 200 тыс. рублей.

Отметим, что его соучастник в 2024 году также был осужден к лишению свободы.