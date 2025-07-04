Самолет в Тюмени ушел на второй круг из-за лисы

Самолет в Тюмени ушел на второй круг из-за лисы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

4 июля в 14.50 местного времени воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", рейс 1500, следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Тюмень (Рощино), при заходе на посадку в аэропорту Тюмени по команде диспетчера ушел на второй круг по причине нахождения лисы на взлетно-посадочной полосе.

Посадка совершена в 15.08 местного времени в штатном режиме.

Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия.