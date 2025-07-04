Завершено расследование дела об афере с квартирой певицы Долиной

Завершено расследование дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили в прокуратуре Москвы.

К уголовной ответственности привлечены трое мужчин - Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, а также женщина - Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества.

Аферисты обманом похитили у певицы 175 миллионов. Кроме того, сообщники лишили Долину квартиры стоимостью около 138 млн рублей.

"Общий ущерб, с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку, причинен на общую сумму более 317,6 млн рублей, что является особо крупным размером", - заявили в прокуратуре.

Также Цырульникова обвиняется в совершении еще трех аналогичных мошеннических действий на территории столичного региона.

Сделка по продаже квартиры признана недействительной. Теперь мошенники должны вернуть деньги артистке.

Ранее сообщалось, что Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье.

Напомним, ранее певица рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Сейчас на недвижимость знаменитости наложен арест. Изначально по делу были задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Они арестованы, по их домашним адресам были проведены обыски.

В декабре сообщалось, что сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идет о 20-летнем жителе Тольятти. Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на свое имя и перевел с нее деньги неизвестным. Также был задержан 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Shot пишет, что эти двое выполняли основные функции в схеме обмана. Они отвечали за банковские карточки для переводов и сим-карты для переговоров между членами организованной группы.

По информации Mash, всего в схеме обмана Долиной были задействованы девять человек - два арестованных курьера и еще семь человек, которые предоставили свои карты украинским мошенникам.