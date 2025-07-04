Украинские СМИ сообщили об обысках у экс-министра обороны страны Резникова

Украинские СМИ сообщили об обысках у экс-министра обороны страны Алексея Резникова. Следственными действиями занимается Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Источники сообщают, что у бывшего главы Минобороны изъяли некоторые вещи и документы. В то же время не сообщается, стал ли он фигурантом какого-либо дела.

По одной из версий, расследование касается закупки продуктов для армии по завышенным ценам.

Резников был министром обороны Украины с 2021 по 2023 гг. Его отставке предшествовали публикации о закупке продуктов для армии по завышенной стоимости.