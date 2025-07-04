Производитель микрочипов Nvidia стал самой дорогой компанией в мире

Американский производитель микрочипов Nvidia впервые превзошел Apple по рыночной капитализации и стал новым лидером среди самых дорогих компаний мира.

Рыночная стоимость компании в ходе торгов на Нью-йоркской фондовой бирже достигла $3,92 трлн. В целом целых четыре компании – Nvidia, Apple, Microsoft и Amazon – подбираются сейчас к капитализации в $4 трлн.

Стоимость акций Nvidia выросла после сообщения о выходе новых чипов. Рыночная стоимость компании Nvidia, чья основная технология была разработана для видеоигр, за последние четыре года выросла почти в восемь раз: с $500 млрд в 2021 году до почти $4 трлн сейчас. Nvidia теперь стоит больше, чем совокупная стоимость канадского и мексиканского фондовых рынков. Технологическая компания также превышает общую стоимость всех публичных компаний в Великобритании.