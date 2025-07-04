В Екатеринбурге появится улица имени режиссера Балабанова

В Екатеринбурге в ближайшем будущем появится улица имени режиссера Алексея Балабанова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, на заседании комиссии по топонимике уральской столицы перспективной улице было присвоено имя Балабанова.

"Строительство дороги в микрорайоне "Академический – 2" начнется скоро. Улица расположится рядом с еще одной, названной в честь другого уральского режиссера – Ярополка Лапшина", - рассказали в администрации.

Ранее в Екатеринбурге решили поставить памятник Алексею Балабанову неподалеку от Дворца молодежи. Планируется, что монумент появится в середине мая 2026 года.