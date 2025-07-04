Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, отменили в Забайкальском крае

В Забайкальском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Он начал действовать 7 апреля. Об этом сообщили в краевом Минприроды.

По данным ведомства, с начала года в регионе зафиксировали 694 пожара. Огнем пройдено свыше 2,7 млн гектаров. На сегодняшний день практически все пожары потушены. Уточняется, что четыре лесных пожара еще продолжают действовать, все они находятся в зоне контроля.

30 июня сообщалось, что в Забайкальском крае локализовали самый крупный лесной пожар. Как заявил губернатор региона Александр Осипов, площадь пожара в Хилокском округе составляла 220 тысяч гектаров, что почти в 7 раз больше площади всех других пожаров в крае.