Суд отправил под домашний арест задержанного в Екатеринбурге адвоката Певчева

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения адвокату Владимиру Певчеву, задержанному накануне. Его обвиняют в "Покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Певчеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением запрета определенных действий сроком по 1 сентября 2025 года. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса в суд вышестоящей инстанции", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что вместе с Певчевм задержали и Андрея Жукова, который только недавно получил лицензию адвоката, а до этого работал следователем 4-го следственного управления Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге. Как ранее Накануне.RU сообщал источник, обвинения связано с делом бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга - Анастасии Чернецкой.

По некоторым данным, адвокаты якобы обещали смягчить последствия для фигурантов дела, передав взятку экс-начальнику экономической полиции региона Андрею Дьякову и главе налоговой службы региона Сергею Логинову. Также источник сообщил, что экс-глава УАТ Максим Пузанков, фигурирующий в этом деле, пользовался услугами Певчева и Жукова.