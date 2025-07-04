В России 540 тысяч абитуриентов подали почти 4 млн заявлений в вузы

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что около 540 тыс. абитуриентов уже подали почти 4 млн заявлений в вузы, из них более 3 млн – через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

73% всех бюджетных мест в вузах России распределено региональным университетам. Среди наиболее популярных направлений – информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, клиническая медицина, сообщает пресс-служба Правительства России.

В середине мая 2025 г. довольно неожиданные результаты получил холдинг "Ромир" по поводу принятого в первом чтении законопроекта о регулировании платного приема в вузы. Так, 69% опрошенных отрицательно относятся к этой инициативе. Ещё больше уровень недовольства среди родителей двух и более детей – 75%. Несмотря на то, что аргументы властей, казалось бы, убедительны – в стране массово "штампуют" экономистов и прочих не востребованных экономикой людей с дипломами – россияне в целом идею ограничить платный прием в вузы не поддерживают.